2020-12-18T13:55:57+03:00
2020-12-18T13:55:57+03:00
2020-12-18T13:55:57+03:00
2020
https://1prime.ru/Forex/20201218/832623076.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 89,83 рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 53,75 копейки — до 89,8262 рубля, курс доллара — на 33,74 копейки, до 73,3155 рубля, следует... ПРАЙМ, 18.12.2020
цб рф, евро, валюты, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83222/15/832221517.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83222/15/832221517.jpg
https://1prime.ru/images/83222/15/832221516.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83222/15/832221516.jpg
https://1prime.ru/images/83222/15/832221515.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83222/15/832221515.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 53,75 копейки — до 89,8262 рубля, курс доллара — на 33,74 копейки, до 73,3155 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 42,74 копейки, составив 80,7453 рубля.