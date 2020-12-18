МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 53,75 копейки — до 89,8262 рубля, курс доллара — на 33,74 копейки, до 73,3155 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 42,74 копейки, составив 80,7453 рубля.