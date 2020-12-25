МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы по инерции продолжает укрепляться в отсутствие внешних сигналов в связи с празднованием на Западе католического Рождества. Индекс Мосбиржи снижается в пределах 0,1% в начале торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 24 копейки — до 73,66 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 89,89 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Фондовые и товарные рынки Запада закрыты в пятницу.

По итогам валютных торгов четверга курс доллара расчетами "завтра" упал на 1,19 рубля — до 73,90 рубля, евро — на 1,39 рубля, до 90,10 рубля.