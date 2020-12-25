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2020
https://1prime.ru/Forex/20201225/832675964.html
Рубль в начале дня продолжает расти в отсутствие внешних сигналов
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Рубль в начале торгов пятницы по инерции продолжает укрепляться в отсутствие внешних сигналов в связи с празднованием на Западе католического Рождества. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 25.12.2020
рубль, валюта, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы по инерции продолжает укрепляться в отсутствие внешних сигналов в связи с празднованием на Западе католического Рождества.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 24 копейки — до 73,66 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 89,89 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Фондовые и товарные рынки Запада закрыты в пятницу.
По итогам валютных торгов четверга курс доллара расчетами "завтра" упал на 1,19 рубля — до 73,90 рубля, евро — на 1,39 рубля, до 90,10 рубля.