МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы снизился на 1,1471 рубля, составив 73,6921 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 74,8392 рубля за доллар.