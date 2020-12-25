МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Доллар в пятницу днем сохраняет слабую негативную динамику по отношению к большинству основных мировых валют в отсутствие значимых факторов в день католического Рождества, свидетельствуют данные торгов. Финансист рассказал, каким доллар уже никогда не будет

По состоянию на 12.39 мск курс евро к доллару рос до 1,2196 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2186 доллара, курс доллара к иене опускался до 103,48 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,63 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,06%, до 90,27 пункта.

В пятницу на валютном рынке отмечается слабая динамика в связи с отсутствием значимых факторов. Биржи США, Европы и части Азии закрыты в связи с празднованием католического Рождества.

Курс фунта стерлингов растет к доллару до 1,3561 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3555 доллара после того, как Великобритания и ЕС в четверг заключили торговое соглашение по выходу Brexit, которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года. Переговоры Лондона и Брюсселя буксовали несколько месяцев.

"Теперь задача должна заключаться в том, чтобы быстро ратифицировать соглашение. Это позволит обеим сторонам использовать это соглашение в качестве основы для развития, а не потолка для будущих амбиций", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков TheCityUK.