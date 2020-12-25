МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Рубль в пятницу незначительно колеблется, переходя от роста к снижению и отыгрывая курсовую динамику форекса.

Торговые площадки на Западе не работают из-за выходного по случаю католических рождественских праздников, что давит на рыночную активность.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.55 мск повышался на 18 копеек, до 74,07 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 90,21 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в пятницу доллар опускался до 73,62 рубля, евро — до 89,77 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в пятницу несущественно колеблется к основным резервным валютам. При этом незначительное сползание евро на форексе — на 0,1% до 1,2173 доллара транслируется в динамику рубля к основным резервным валютам. Доллар слабо дешевеет к мировым валютам в католическое Рождество

Фондовые и сырьевые торговые площадки на Западе сегодня не работают из-за выходного по случаю католических рождественских праздников, что давит на рыночную активность на российском валютном рынке.

Однако пик декабрьского налогового периода в РФ, когда экспортеры традиционно продают валюту для обеспечения обязательных бюджетных платежей, поддерживает курс рубля. На 25 декабря, по оценкам экспертов, придется около 1,1 триллиона рублей налогов из общей суммы примерно в 2,5 триллиона рублей.

ПРОГНОЗЫ

Рубль отыгрывает движения доллара и евро на внешнем рынке, валюты развивающихся экономик в большинстве своем также демонстрируют умеренно позитивную динамику, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Старт следующей недели будет зависеть от статистики пандемии на выходных, так как скорость распространения коронавируса в мире остается высокой. Пока глобальные площадки почти не замечают этого негатива, однако в случае появления сомнений в эффективности вакцин, а также в скорости и результативности их массового применения, инвесторы могут начать сбрасывать перегретые рисковые активы", — добавил он. Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 89,87 рубля

Пока наблюдается навес предложения иностранной валюты, что отчасти может объясняться пиком налоговых платежей экспортеров, приходящимся на сегодняшний день и понедельник. Поэтому доллар может в ближайшие сессии проверить на прочность поддержку 73,3 рубля, а евро — 89,7 рубля, при условии как минимум нейтрального внешнего фона, оценил Бабин.

Если посмотреть на сезонность декабря за последние 10 лет, то в семи случаях последний рабочий месяц года рубль завершал ростом, и в те периоды, когда месяц начинался позитивно, он и заканчивался без сюрпризов, отмечает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Каких-то существенных общерыночных рисков для рубля не видим. Что касается санкционного шума, то он, вероятно, продолжит оставаться в виде неизбежного фона, но в ближайшие недели американцам, возможно, будет не до них. Поэтому, с нашей точки зрения, до конца года у рубля есть все шансы сохранить завоевания последних дней или даже их преувеличить, встретив Новый год в диапазоне 73-74 против доллара", — оценил он.