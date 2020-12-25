МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к вечеру на "тонком" рынке перешел к небольшому коррекционному снижению по отношению к доллару после достижения максимума с мая 2018 года на новостях о достижении торгового соглашения между Великобританией и ЕС, который она покидает, свидетельствуют данные торгов. Джонсон заявил о достижении торговой сделки по Brexit

По состоянию на 17.34 мск курс фунта стерлингов снижался к доллару до 1,355 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3555 доллара. Курс евро к доллару снижался при этом до 1,2172 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2186 доллара, курс доллара к иене опускался до 103,48 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,63 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,02%, до 90,31 пункта.

Курс фунта перешёл к снижению по отношению к доллару после двухдневного роста до максимума более чем за два с половиной года, при этом объем торгов на валютных рынках сегодня низкий в связи с католическим Рождеством.

Ранее удорожание фунта стерлингов было вызвано новостями о достижении торговой договоренности между Великобританией и ЕС накануне, необходимость которого постулировалась выходом королевства из союза (Brexit), которое должно вступить в силу с 1 января. Переговоры Лондона и Брюсселя до этого буксовали несколько месяцев.

Глава отдела спотовой торговли Barclays Plc Майкл Крупкин (Michael Krupkin), чье мнение приводит агентство Блумберг, отмечает, что в Великобритании наблюдается значительный недостаток инвестиций. Именно поэтому в свете заключения этого договора в перспективе ожидается рост курса фунта. При этом аналитик прогнозирует, что отдельные вопросы условий соглашения не будут полностью урегулированы до 2022 года.