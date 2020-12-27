МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Поводов для дальнейшего укрепления рубля больше, нежели для ее ослабления. Однако риски усиления санкционной риторики и изменения динамики нефтяных котировок будут довлеть над курсом рубля, а их реализация может обернуться для него очередным испытанием на прочность. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на мнения аналитиков крупнейших банков, инвестиционных компаний и рейтинговых агентств. Рубль "рисует" волну в конце года

По словам аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка, основной фактор риска для рубля сводится к санкциям Запада, которые могут реализоваться по трем направлениям: хакерские атаки на ведомства США, обвинения из-за инцидента с Навальным и строительство "Северного потока — 2".

Угрозу рублю также представляют мутации коронавируса и новая волна глобальной рецессии, ускорение инфляции в мире и преждевременное сворачивание стимулирующих программ со стороны ведущих центробанков, добавляет главный аналитик Совкомбанка Кирилл Соколов.

Согласно консенсус-прогнозу издания, среднегодовой курс рубля к доллару в 2021-м будет равен 71,6, а к евро — 87,5. Самый оптимистичный прогноз по рублю представили в Сбербанке: там ожидают его укрепления до 67 и 74 против доллара и евро соответственно. Управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию "Эксперт РА" Антон Табах считает, что курс рубля к доллару будет равен 69 руб. в середине года и в конце, но сильной волатильности в течение года всё же не избежать.