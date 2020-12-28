2020-12-28T01:57:55+03:00
2020-12-28T01:57:55+03:00
2020-12-28T01:57:55+03:00
2020
https://1prime.ru/Forex/20201228/832693299.html
Эксперты назвали четыре фактора, угрожающие доллару
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Несмотря на ослабление доллара на 10% по отношению к мировым валютам, риски его обвала сильно преувеличены, сообщает "Профиль" со ссылкой на Financial Times. Однако существует... ПРАЙМ, 28.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Несмотря на ослабление доллара на 10% по отношению к мировым валютам, риски его обвала сильно преувеличены, сообщает "Профиль" со ссылкой на Financial Times.
Однако существует четыре фактора, которые могут спровоцировать девальвацию американской валюты.
В первую очередь, доллар уже перестает восприниматься инвесторами как валюта-убежище на фоне старта вакцинации от COVID-19. Во-вторых, продолжает смягчаться денежно-кредитная политика ФРС США.
Кроме того, в стране уже давно наблюдается бюджетный дефицит, а удешевление валюты может положительно сказаться на привлекательности национальных активов.
Наконец, многие эксперты предсказывают закат США на геополитической арене, из-за чего и доллар может лишиться статуса ведущей мировой валюты.