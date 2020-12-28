МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару в понедельник днем на фоне увеличения спроса на рисковые активы после подписания президентом США Дональдом Трампом законопроекта о новом пакете поддержки экономики страны, свидетельствуют данные торгов. Рубль растет к доллару и к евро после снижения на старте торгов

По состоянию на 12.56 мск курс евро к доллару рос до 1,2247 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2204 доллара. Курс доллара к иене снижался до 103,47 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,48 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,32%, до 90,03 пункта.

В понедельник на мировых рынках отмечается рост спроса на рисковые активы, о чем свидетельствует подъем на мировых фондовых рынках; на валютном рынке евро дорожает в паре с более надежным долларом. Поддержку настроений инвесторов оказывают новости из США, где Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса. Отмечалось, что президент подписал законопроект в его первоначальном виде, предусматривающем выплату в размере 600 долларов на человека, вместо ранее затребованных Трампом 2 тысяч долларов.

"Поскольку пандемия коронавируса почти не демонстрирует признаков спада, экстренная помощь была необходима, чтобы избежать резкого замедления роста экономики в первом квартале", — сказал старший стратег Mizuho Securities Нобухико Курамочи (Nobuhiko Kuramochi), мнение которого приводит агентство Рейтер.

В то же время курс фунта стабилен к доллару и находится на уровне пятничного закрытия в 1,3548 доллара за фунт, поскольку инвесторы с осторожностью ждут новостей по Brexit на текущей неделе. Великобритания и ЕС в четверг, 24 декабря, заключили торговое соглашение по Brexit, которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года. Документ соглашения, состоящий из 2 тысяч страниц, должен быть ратифицирован британским парламентом, заседание которого намечено на 30 декабря.

На фоне ситуации вокруг Brexit главный валютный стратег Daiwa Securities Мицуо Имаидзуми (Mitsuo Imaizumi) ожидает, что "курс фунта и евро снизятся по отношению к доллару до 1,3 и 1,15 доллара соответственно к концу лета".