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2020
https://1prime.ru/Forex/20201228/832697684.html
Официальный курс евро на вторник вырос до 90,13 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 25,21 копейки — до 90,127 рубля, курс доллара — на 2,54 копейки, до 73,7175 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 28.12.2020
евро, валюта, цб рф, новости, экономика, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 25,21 копейки — до 90,127 рубля, курс доллара — на 2,54 копейки, до 73,7175 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 12,74 копейки, составив 81,1018 рубля.