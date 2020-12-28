МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 25,21 копейки — до 90,127 рубля, курс доллара — на 2,54 копейки, до 73,7175 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 12,74 копейки, составив 81,1018 рубля.