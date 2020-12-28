МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Рубль в понедельник растет к основным резервным валютам на фоне внешнего позитива.

Подорожание нефти и рост западных фондовых индексов на фоне подписания закона о помощи американской экономике сигнализируют о повышенном аппетите к риску на мировых рынках.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.28 мск снижался на 41 копейку, до 73,76 рубля, курс евро – на 43 копеек, до 90,14 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПЯТЬ В ПЛЮСЕ

Российская валюта в понедельник возобновила рост на фоне улучшения конъюнктуры внешних рынков. Этому способствовало утверждение властями США пакета помощи экономике страны. Цены на нефть перешли к росту на ожиданиях по спросу

Президент США Дональд Трамп в ночь на понедельник подписал документ о госбюджете на 2021 год, включающий в себя пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов, необходимый в связи с пандемией коронавируса. При этом отмечалось, что президент подписал законопроект в его первоначальном виде, предусматривающем выплаты в размере 600 долларов на человека, вместо ранее затребованных Трампом двух тысяч.

Фондовые и сырьевые торговые площадки на таком фоне растут в начале недели. Так стоимость барреля марки Brent повышается на 0,2%, до 51,44 доллара. Западноевропейские рынки растут на 0,5-1,5%. Рынки позитивно относятся к подписанию закона, в то же время подобный размер помощи был уже заложен в котировки и какого-то серьезного дополнительного эффекта это событие, скорее, уже не даст, оценил Альберт Короев из "БКС Мир инвестиций".

В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,4-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около 3,8 тысячи за баррель сорта Brent. Рубль растет к доллару и к евро после снижения на старте торгов

ПРОГНОЗЫ

Рубль стабилизировался после потерь на прошлой неделе, оценивает Олег Кочетков из "МТС банка".

"Доллар продолжает повсеместное снижение, и в таких условиях пока мы не ожидаем возвращения серьёзного негатива. Сегодня ориентируемся на колебания курса в коридоре 72,5-74 рублей за доллар", — добавил он.

При сохранении роста глобальных рисковых активов рубль способен "проверить на прочность" ближайшее сопротивление, находящееся на двухнедельной вершине, — 72,65 рубля, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Однако предновогодний спад торговой активности и опасения возможной реализации каких-либо рисков на длинных праздничных выходных могут воспрепятстовать росту российской валюты", — сказал эксперт.