МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Курс рубля укрепляется к доллару и евро в начале торгов на фоне растущих нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций перешел к росту после снижения на старте торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск среды снижался на 36 копеек – до 73,68 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 90,52 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,51% — до 51,49 доллара за баррель.