2020-12-30T10:22:15+03:00
2020-12-30T10:22:15+03:00
2020-12-30T10:22:15+03:00
2020
https://1prime.ru/Forex/20201230/832712913.html
Рубль растет к доллару и евро в начале торгов
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Курс рубля укрепляется к доллару и евро в начале торгов на фоне растущих нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск среды... ПРАЙМ, 30.12.2020
рубль, валюты, торги, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83260/47/832604762.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83260/47/832604762.jpg
https://1prime.ru/images/83260/47/832604761.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83260/47/832604761.jpg
https://1prime.ru/images/83260/47/832604748.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83260/47/832604748.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20201230/832712863.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Курс рубля укрепляется к доллару и евро в начале торгов на фоне растущих нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск среды снижался на 36 копеек – до 73,68 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 90,52 рубля.
Мартовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,51% — до 51,49 доллара за баррель.