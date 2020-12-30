МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к более надежному доллару шестой день подряд, достигая максимального значения с апреля 2018 года на ослаблении опасений за мировую экономику, которое приводит к увеличению спроса на рисковые активы, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к другим основным валютам

По состоянию на 12.58 мск курс евро к доллару рос до 1,2267 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2247 доллара. Ранее в ходе торгов показатель достигал 1,2295 доллара за евро, что является максимальным значением с 20 апреля 2018 года. Курс доллара к иене уменьшался до 103,22 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,56 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,22%, до 89,8 пункта, оставаясь на минимальных уровнях с апреля 2018 года.

Динамика курса евро к доллару в последние дни 2020 года отражает усиление надежд инвесторов на улучшение перспектив мировой экономики в следующем году на фоне поддержки центробанков и властей, а также разработки вакцины от коронавируса. Трейдеры, в частности, обратили внимание на новости из Великобритании, где власти в среду одобрили использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca. Курс фунта стерлингов растет к доллару до 1,3568 доллара с уровня закрытия предыдущих торгов в 1,35 доллара за фунт.

"Экономика, которая восстанавливается, и монетарная политика, которая будет мягкой ближайшие годы, обеспечивают хороший фон для рисковых активов, но это не значит, что не возникнет каких-то проблем в следующие несколько лет. Однако реальность такова, что рынки будут сосредоточены на восстановлении", — сказал агентству Блумберг стратег Invesco Брайан Левитт (Brian Levitt).