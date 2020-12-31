МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. В новом году на курс рубля будут влиять цены на нефть, санкции против России и состояние экономики РФ. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU со ссылкой на экономиста, директора Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игоря Николаева. Он уверен, что "среднегодовой курс на 2021 год ожидается на уровне 80 рублей за доллар". Эксперты дали прогноз по динамике российского рынка акций и курса рубля

При этом экономист отметил, что "есть три фактора, исходя из которых надо смотреть, что будет с курсом: цены на нефть, санкции и состояние экономики". Николаев добавил, что цена на нефть в 2021 году не превысит 50 долларов за баррель, объясняя это ситуацией с нефтью с кризисом, вызванным COVID-19.

Также он отметил, что рубль в 2021 году будет ослаблять позиции из-за новых санкций от США. Он говорит, что "с приходом к власти администрации [президента США Джо] Байдена санкционное давление усилится". По его словам, стоимость рубля будет снижаться из-за ослабления российской экономики. Николаев считает, что среднегодовой курс доллара в 2021 году составит 80 рублей.

Что же касается доцента кафедры "Финансы и кредит" школы экономики и менеджмента ДВФУ Максима Кривелевича, то он также подтвердил, что в грядущем году нет оснований надеяться на рост рубля. "Тенденция [на снижение курса рубля] длится уже 20 лет, и не ожидается никаких изменений", — отметил он. Тем не менее, Кривелевич добавил, что невозможно спрогнозировать точный курс рубля. Стоимость валюты зависит от многих факторов и допускает колебания, подвел итог он.