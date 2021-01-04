МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника снизился на 33,72 копейки, составив 73,5385 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 73,8757 рубля за доллар.