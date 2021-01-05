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2021
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Рубль усилил падение к доллару и евро
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Рубль во вторник усилил снижение: доллар уже поднимался выше 75 рублей, евро — 92 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 11.26 мск вторника... ПРАЙМ, 05.01.2021
рубль, валюты, мосбиржа, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Рубль во вторник усилил снижение: доллар уже поднимался выше 75 рублей, евро — 92 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.26 мск вторника повышался на 46 копеек – до 74,79 рубля, курс евро рос на 80 копеек, до 91,76 рубля.
Ранее во вторник доллар поднимался до 75,11 рубля — максимума последних шести сессий, евро – до 92,05 рубля — двух сессий.