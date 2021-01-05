МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Рубль во вторник усилил снижение: доллар уже поднимался выше 75 рублей, евро — 92 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.26 мск вторника повышался на 46 копеек – до 74,79 рубля, курс евро рос на 80 копеек, до 91,76 рубля.

Ранее во вторник доллар поднимался до 75,11 рубля — максимума последних шести сессий, евро – до 92,05 рубля — двух сессий.