МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Если Вашингтон решит ввести санкции против Москвы, то рубль в январе может резко подешеветь, несмотря на проходящие в США массовые беспорядки в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на комментарий экономиста Никиты Масленникова.

"Если США примут новые санкции против России, то курс российской валюты может обвалиться до 80-85 рублей за доллар уже к концу января", — заметил Масленников. Однако доллар может ослабеть на фоне массовых беспорядков, проходящих в США, отметил экономист. Из-за этого можно ждать укрепления российской валюты до 70 рублей за доллар.

С этим мнением согласился и экономист, директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. "Из-за беспорядков в Вашингтоне рубль может кратковременно укрепиться", — сказал он. Николаев также подчеркнул, что усиление рубля будет недолгим, так как 20 января состоится инаугурация Байдена, после чего экономическая ситуация стабилизируется.

В заключении эксперт отметил, что экономика США, вне всякого сомнения, является самой сильной в мире. Тем не менее, ситуация, происходящая в стране, создает серьезные риски для национальной валюты.