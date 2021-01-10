МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Российская национальная валюта может обновить минимумы 2020 года. Однако, пишет "Российская газета" со ссылкой на аналитика ГК "ФИНАМ" Андрея Маслова, есть и другие сценарии. Январский парад рекордов рынка пройдет по всей России

По словам эксперта финансового рынка, на движение курса рубля в 2021 году будут влиять четыре главных фактора.

Денежно-кредитная и бюджетная политика РФ, а также валютные интервенции.



Политика других стран и новые санкции в отношении России. В частности, перспективы отключения страны от SWIFT.

Пандемия коронавируса. Несмотря на вакцины, мировая эпидемиологическая ситуация очень далека от удовлетворительной.

Четвертый фактор — нефтяной рынок.



Маслов прогнозирует, что в 2021 году следует ожидать укрепление российской валюты по мере восстановления мировой экономики. В базовом сценарии аналитик прогнозирует курс рубля к доллару в диапазоне 69-73.

В негативном сценарии — в случае реализации геополитических и санкционных рисков — нельзя исключать, что доллар и евро по отношению к рублю могут обновить свои максимумы 2020 года и превысить отметки 80 рублей и 93,3 рубля соответственно.