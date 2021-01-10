2021-01-10T16:32:01+03:00
2021-01-10T16:32:01+03:00
2021-01-10T16:32:01+03:00
2021
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Аналитик назвал причины для очередного падения курса рубля
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Российская национальная валюта может обновить минимумы 2020 года. Однако, пишет "Российская газета" со ссылкой на аналитика ГК "ФИНАМ" Андрея Маслова, есть и другие сценарии. По... ПРАЙМ, 10.01.2021
рубль, валюта, россия, инвестиционный прогноз, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Российская национальная валюта может обновить минимумы 2020 года. Однако, пишет "Российская газета" со ссылкой на аналитика ГК "ФИНАМ" Андрея Маслова, есть и другие сценарии.
По словам эксперта финансового рынка, на движение курса рубля в 2021 году будут влиять четыре главных фактора.
- Денежно-кредитная и бюджетная политика РФ, а также валютные интервенции.
- Политика других стран и новые санкции в отношении России. В частности, перспективы отключения страны от SWIFT.
- Пандемия коронавируса. Несмотря на вакцины, мировая эпидемиологическая ситуация очень далека от удовлетворительной.
- Четвертый фактор — нефтяной рынок.
Маслов прогнозирует, что в 2021 году следует ожидать укрепление российской валюты по мере восстановления мировой экономики. В базовом сценарии аналитик прогнозирует курс рубля к доллару в диапазоне 69-73.
В негативном сценарии — в случае реализации геополитических и санкционных рисков — нельзя исключать, что доллар и евро по отношению к рублю могут обновить свои максимумы 2020 года и превысить отметки 80 рублей и 93,3 рубля соответственно.