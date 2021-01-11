МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В течение первой недели года рубль торговался в диапазоне 73,9-74,3 за доллар и 90,9-91,1 за евро. В пятницу в ходе торгов национальная валюта в моменте дорожала до 74,8 руб. за доллар и 91,4 руб. за евро. Об этом сообщают "Известия". Российский рынок акций вырос, рубль вернулся к снижению

Начало года для рубля выдалось в целом нейтральным, считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. По ее мнению, пока рисков для ослабления нацвалюты мало. В январе рубль будет торговаться в пределах 73-75 за доллар, 90-92 — за евро, полагает аналитик.

Российский фондовый рынок, в свою очередь, демонстрировал положительную динамику в праздничные дни. Исключением стали небольшие колебания. 8 января индикаторы отечественного рынка акций продолжили рост, отыгрывая позитив на мировых площадках и повышение цен на нефть. Индекс Мосбиржи превысил 3 454 пункта и обновил исторический максимум. Индекс РТС поднялся до 1 466 пунктов.

Основной фактор роста глобальных рынков — так называемая "голубая волна" в США, демократы взяли под контроль все палаты и президентское кресло, отметил управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. На российский рынок помимо глобальных факторов влияет и рост котировок нефти. Сезонное ралли продлится до февраля, уверен эксперт.