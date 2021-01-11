МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром растет по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании новых монетарных стимулов для экономики США, свидетельствуют данные торгов. Власти США опровергли заявления о новом штамме коронавируса

По состоянию на 8.32 мск курс евро к доллару снижался до 1,2175 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2218 доллара, курс доллара к иене рос до 104,2 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,93 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,39%, до 90,45 пункта.

Инвесторы в доллар с оптимизмом встретили заявления недавно избранного президента США Джо Байдена о готовности поддерживать экономику страны в период коронавируса. Ранее он сообщал, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов".

"Основным источником возрождения (доллара — ред.) стали последствия выборов в сенат, рынки ожидают, что мы сможем получить значительно большую финансовую поддержку для экономики США", — сказал агентству Рейтер глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill).

В штате Джорджия, согласно прогнозам СМИ, победу во втором туре выборов в сенат в двух округах одержали кандидаты от Демократической партии, что означает переход контроля над сенатом к демократам. Теперь они будут контролировать обе палаты, что дает будущей администрации Байдена возможность проводить свою политику.