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2021
https://1prime.ru/Forex/20210111/832778218.html
Рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
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Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро на фоне удешевления нефти. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышался на 25 копеек, до 74,41 рубля, курс евро — на 9... ПРАЙМ, 11.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро на фоне удешевления нефти.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышался на 25 копеек, до 74,41 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 90,69 рубля.
Стоимость нефти падает на 1,5%, до 55,15 доллара за баррель по марке Brent.