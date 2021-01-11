МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро на фоне удешевления нефти. Нефть коррекционно дешевеет на опасениях по коронавирусу

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышался на 25 копеек, до 74,41 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 90,69 рубля.

Стоимость нефти падает на 1,5%, до 55,15 доллара за баррель по марке Brent.