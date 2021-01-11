МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника вырос на 31,05 копейки, составив 74,5157 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 74,2052 рубля за доллар.