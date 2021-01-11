МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Рубль в понедельник днем снижается против доллара и в меньшей степени — к евро, в основном вследствие господства минорных настроениях на рынках, в том числе — нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.39 мск растёт на 43 копейки, до 74,59 рубля, курс евро – на 11 копеек, до 90,71 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Западные фондовые индексы в начале недели снижаются. Добавляет давления на рубль падение стоимости барреля марки Brent на 1,4%, до 55,2 доллара за баррель, вследствие неуверенности в восстановлении спроса на топливо на фоне ограничений на передвижения в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, после нового всплеска инфицирования коронавирусом. Нефть коррекционно дешевеет на опасениях по коронавирусу

Власти двух городов в китайской провинции Хэбэй в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции провели тестирование всего населения на COVID-19 и попросили людей оставаться дома в течение недели, чтобы сдержать распространение болезни. Со 2 по 8 января в провинции выявлено 137 подтвержденных случаев коронавируса и 197 бессимптомных носителей.

Российская валюта при этом сильнее дешевеет к доллару, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе ниже 1,22 доллара.

Доллар дорожает к остальным основным мировым валютам, при этом курс евро опускался против доллара до минимума с 25 декабря на росте доходности гособлигаций США и снижении спроса на рисковые активы.

В итоге доллар прибавляют к рублю 0,6%, а евро — довольно незначительно. Рублевая цена нефти колеблется выше 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Высокие цены на нефть, положительная сезонность платежного баланса, предстоящие январские налоги и продолжение продаж валюты по бюджетному правилу в январе (по оценкам, на 50 миллиардов рублей) будут оказывать рублю поддержку, полагает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест". Российский рынок акций коррекционно снижается в начале недели

"С другой стороны, завершение продаж валюты от ЦБ по сделкам с акциями Сбербанка и "Аэрофлота" означает меньшую ему поддержку. Прогнозы 72-72,50 рубля за доллар на ближайшие три-шесть месяцев пока сохраняем, но в ближайшие недели планируем уточнить свои ожидания по курсу на 2021-2022 годы", — добавил он.

Впрочем, укрепление рубля возможно уже сегодня: доллар может опуститься до 74 рублей, поскольку экспортеры могут активизировать продажи валюты после праздников (вероятно, в последние две недели они ее практически не продавали), рассуждает Юрий Попов из Sberbank Investment Research.

"В центре внимания рынков сегодня также будут комментарии представителей ФРС США Рафаэля Бостика и Роберта Каплана, которые могут прокомментировать недавний рост ставок в США и потенциальные действия Федрезерва", — заключил он.