МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,91 копейки — до 90,8123 рубля, курс доллара — на 64 копейки — до 74,5157 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 36,06 копейки, составив 81,8492 рубля.

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