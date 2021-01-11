2021-01-11T14:05:01+03:00
2021-01-11T14:05:01+03:00
2021-01-11T14:05:01+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210111/832781187.html
Официальный курс евро на вторник вырос до 90,81 рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,91 копейки — до 90,8123 рубля, курс доллара — на 64 копейки — до 74,5157 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 11.01.2021
евро, курс валют, цб рф, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83254/82/832548256.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83254/82/832548256.jpg
https://1prime.ru/images/83254/82/832548255.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83254/82/832548255.jpg
https://1prime.ru/images/83254/82/832548254.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83254/82/832548254.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,91 копейки — до 90,8123 рубля, курс доллара — на 64 копейки — до 74,5157 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 36,06 копейки, составив 81,8492 рубля.
Читайте также: Рубль слабеет на дешевеющей нефти