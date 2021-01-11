2021-01-11T17:10:53+03:00
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2021-01-11T17:10:53+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210111/832783765.html
Рубль усиливает падение к доллару и евро
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Рубль усиливает падение вечером, курс доллара поднялся до 75 рублей впервые почти за неделю, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 17.03 мск рос на 74... ПРАЙМ, 11.01.2021
рубль, торги, валюта, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение вечером, курс доллара поднялся до 75 рублей впервые почти за неделю, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.03 мск рос на 74 копейки, до 74,90 рубля, курс евро – на 38 копеек, до уровня 90,98 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в понедельник доллар уже поднимался до 75 рублей, ниже которых он торговался после 5 января.