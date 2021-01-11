МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение вечером, курс доллара поднялся до 75 рублей впервые почти за неделю, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.03 мск рос на 74 копейки, до 74,90 рубля, курс евро – на 38 копеек, до уровня 90,98 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в понедельник доллар уже поднимался до 75 рублей, ниже которых он торговался после 5 января.