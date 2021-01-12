2021-01-12T03:11:53+03:00
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Треть россиян предпочитает хранить деньги в наличной форме, отмечают "Известия" со ссылкой на данные Центробанка. За 2020 год число таких граждан увеличилось на 10%. На желание... ПРАЙМ, 12.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Треть россиян предпочитает хранить деньги в наличной форме, отмечают "Известия" со ссылкой на данные Центробанка.
За 2020 год число таких граждан увеличилось на 10%. На желание хранить деньги "в кеше" повлияли снижение ставок по вкладам и плохая осведомленность о других способах накопления средств.
Руководитель департамента продуктов банка "Санкт-Петербург" Наталья Матвеева причинами роста популярности хранения средств в наличной форме также считает введение налога по вкладам, непонимание многими клиентами тонкостей инвестиционных продуктов, а также закрытие офисов банками в период ограничений, связанных с пандемией.
Однако эксперты предупреждают, что деньги "под матрасом" съедает инфляция. Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий поясняет, что основным риском таких сбережений является инфляция, так как доход с этой суммы денег получается отрицательным на размер роста цен в рублях или в валюте.
По данным опроса "Хоум Кредит", в ноябре вторым по популярности видом хранения сбережений после вкладов стала наличная иностранная валюта. В пользу нее высказались 40,4% всех респондентов. Инвестирование в ценные бумаги и ПИФы выбрало 5,2% опрошенных.