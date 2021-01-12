МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, на фоне дорожающей нефти корректируя предыдущее снижение. Индекс Мосбиржи растет на 0,6% в начале торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск снижался на 41 копейку, до 74,25 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 90,23 рубля.

Стоимость нефти повышается на 0,5%, до 55,92 доллара за баррель по марке Brent.