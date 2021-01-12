2021-01-12T10:24:06+03:00
2021-01-12T10:24:06+03:00
2021-01-12T10:24:06+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210112/832788022.html
Рубль повышается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, на фоне дорожающей нефти корректируя предыдущее снижение. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск снижался на 41 копейку,... ПРАЙМ, 12.01.2021
биржи, валюта, торги, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83270/63/832706308.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83270/63/832706308.jpg
https://1prime.ru/images/83270/63/832706307.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83270/63/832706307.jpg
https://1prime.ru/images/83270/62/832706295.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83270/62/832706295.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210112/832787847.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, на фоне дорожающей нефти корректируя предыдущее снижение.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск снижался на 41 копейку, до 74,25 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 90,23 рубля.
Стоимость нефти повышается на 0,5%, до 55,92 доллара за баррель по марке Brent.