МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника снизился на 24,94 копейки, составив 74,2663 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 74,5157 рубля за доллар.