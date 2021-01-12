МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 48,96 копейки — до 90,3227 рубля, курс доллара — на 24,94 копейки — до 74,2663 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 35,8 копейки, составив 81,4917 рубля.

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