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2021
https://1prime.ru/Forex/20210112/832789554.html
Официальный курс евро на среду снизился до 90,32 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 48,96 копейки — до 90,3227 рубля, курс доллара — на 24,94 копейки — до 74,2663 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 12.01.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 48,96 копейки — до 90,3227 рубля, курс доллара — на 24,94 копейки — до 74,2663 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 35,8 копейки, составив 81,4917 рубля.
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