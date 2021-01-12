МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Рубль может продолжить укрепляться против евро, который рискует подешеветь до 89 рублей, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. Рубль усиливает рост к доллару и евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.38 мск падал на 55 копеек, до 74,11 рубля, курс евро — на 74 копейки, до 90,06 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее во вторник евро уже опускался до 89,94 рубля, доллар — до 74 рублей — к минимумам с начала января.

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"Пролонгация карантина в Европе провоцирует снижение прогнозов роста по экономике и ослабление евро. Цены на нефть, похоже, стремятся к уровню 62 доллара за баррель. Однако геополитические риски рубля после получения демократами большинства в Сенате США остаются высокими. Тем не менее, рубль имеет шансы на укрепление против евро, вплоть до преодоления вниз его курсом уровня 89 рублей", — добавил он.

С учетом рыночной ситуации, политики ведущих ЦБ и ряда других макроэкономических факторов, с вероятностью в 55-60% следует ожидать укрепления курса рубля к евро относительно текущих уровней, полагает Александр Осин из ИК "Фридом финанс". Справедливый диапазон для курса евро на середину следующего месяца с вероятностью 60-65% составляет 88-93,6 рубля, оценил он.

"В перспективе ближайшего года новые раунды тестирования курсом отметок выше 90 рублей за евро представляются возможными, несмотря на то, что в целом среднесрочный тренд для курса рубля с положительной вероятностью – растущий", — заключил Осин.