МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Рубль после ощутимого роста вторника в начале торгов среды продолжает по инерции немного дорожать к доллару и евро вслед за нефтью, которая торгуется на максимумах с февраля 2020 года. Индекс РТС превысил 1500 пунктов впервые с февраля 2020 года

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижался на 5 копеек — до 73,49 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 89,75 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти растет на 1% — до 57,14 доллара за баррель марки Brent.