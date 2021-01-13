2021-01-13T10:20:45+03:00
2021-01-13T10:20:45+03:00
2021-01-13T10:20:45+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210113/832795763.html
Рубль в начале дня умеренно дорожает вслед за нефтью
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Рубль после ощутимого роста вторника в начале торгов среды продолжает по инерции немного дорожать к доллару и евро вслед за нефтью, которая торгуется на максимумах с февраля 2020... ПРАЙМ, 13.01.2021
рубль, валюта, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Рубль после ощутимого роста вторника в начале торгов среды продолжает по инерции немного дорожать к доллару и евро вслед за нефтью, которая торгуется на максимумах с февраля 2020 года.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижался на 5 копеек — до 73,49 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 89,75 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти растет на 1% — до 57,14 доллара за баррель марки Brent.