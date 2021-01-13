МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Рубль немного усилил снижение, отыгрывая решение Минфина РФ впервые с марта прошлого года начать покупку валюты в рамках бюджетного правила, свидетельствуют данные торгов. Минфин возвращается к покупке валюты впервые с марта 2020 года

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.15 мск рос на 22 копейки, до 73,76 рубля, курс евро – на 8 копеек, до 89,87 рубля, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее на новостях о возобновлении покупки валюты рубль терял к основным резервным валютам дополнительно в пределах 10 копеек.

Минфин РФ ранее в среду сообщил, что с 15 января будет покупать валюту по бюджетному правилу — суммарно в период по 4 февраля 2021 года направит на это 106,3 миллиарда рублей, по 7,1 миллиарда рублей в день. До этого с марта прошлого года Минфин продавал валюту.