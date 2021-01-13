2021-01-13T13:47:07+03:00
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2021-01-13T13:47:07+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210113/832798187.html
Официальный курс евро на четверг снизился до 89,78 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 53,96 копейки — до 89,7831 рубля, курс доллара — на 73,99 копейки, до 73,5264 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 13.01.2021
валюта, евро, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 53,96 копейки — до 89,7831 рубля, курс доллара — на 73,99 копейки, до 73,5264 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 64,98 копейки, составив 80,8419 рубля.
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