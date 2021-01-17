МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Российские индексы и рубль на грядущей неделе окажутся в зависимости от новостей из США, пишет "Российская газета" со ссылкой на начальника аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрея Кадулина. Рубль уверен в завтрашнем дне

"Неделя прошла довольно позитивно, аппетит инвесторов к риску рос в ожидании большей программы бюджетного стимулирования в США и на фоне "голубиных" комментариев представителей ФРС США, которые приложили все усилия для борьбы с формирующимися ожиданиями возможного сокращения объема скупаемых ФРС облигаций из-за восстановления экономики и роста инфляционных ожиданий, при этом к концу недели на рынках наблюдалась консолидация", — отмечает банкир.

При этом анонсированный Байденом пакет мер экономической поддержки на $1,9 триллиона уже учтен в ценах активов, а его согласование в сенате остается под вопросом.

Еще один фактор — запланированная на 20 января инаугурация Байдена.

"В пятницу рубль стабилизировался вблизи отметки 73,3 рубля за доллар. При этом мы не ждем существенного укрепления рубля в ближайшее время, в частности из-за операций Минфина на валютном рынке, который переходит к пополнению ФНБ с этого месяца, так как с точки зрения бюджетного правила рост цен на нефть уже компенсировал снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+", — отмечает эксперт в своем прогнозе и добавляет, что позитивный взгляд на российскую национальную валюту сохраняется.