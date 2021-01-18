Повышение индекса доллара и снижение цен на сырьевые товары оказало давление на валюты EM. Опубликованная в пятницу слабая макроэкономическая статистика оказала негативное воздействие на аппетит к риску, который преобладал днем ранее. Оборот розничной торговли в США за декабрь оказался значительно ниже консенсус-прогноза — общий оборот снизился на 0,7% м/м (против 0% согласно консенсус-прогнозу Bloomberg), оборот без учета продаж автомобилей сократился на 1,4% (против —0,3% соответственно). Продажи в контрольной группе упали на 1,9%, что вызвало самую резкую коррекцию индекса в четвертом квартале за последние 28 лет. Кроме того, ноябрьские данные были существенно пересмотрены в меньшую сторону. Индекс потребительских настроений Университета Мичигана за январь составил 79,2, на 10 пунктов ниже среднего значения за 10 лет. Инфляционные ожидания на год вперед выросли с 2,5% до 3,0% — это означает, что в краткосрочном периоде потребители ожидают стагфляцию. В то же время темпы роста промышленного производства в США в декабре выросли с +0,5% м/м до +1,6% м/м.

Рынки акций преимущественно снижались, поскольку сделанное в четверг объявление Джо Байдена о новом пакете мер стимулирования экономики отошло на второй план. MSCI EM снизился на 0,9%, Shanghai Composite закрылся без изменений, Nikkei 225 опустился на 0,6%, DAX скорректировался на 1,4%, FTSE 100 упал на 1%, S&P 500 потерял 0,7%. Индекс волатильности VIX вырос на 1,1 пункта, до 24,3, что совпало с 50-дневной скользящей средней. Длинные UST опустились в доходности на 4-5 бп, 10-летний бенчмарк закрылся на отметке 1,08%.

Котировки сырьевых товаров снизились. Индекс Bloomberg Commodity опустился на 0,8%, цена нефти Brent снизилась на 2,3%, до 55 долл./барр. По данным Baker Hughes, число активных буровых установок за неделю выросло на 12, до 287, что является максимумом с мая 2020 г. Цена золота опустилась на 1%, до 1828 долл./унц. на фоне роста индекса доллара (DXY) на 0,6%, до 90,8, нового месячного максимума. Валюты развивающихся стран преимущественно ослабли. Валюты сырьевых экспортеров отстали: мексиканское песо подешевело на 0,5%, южноафриканский ранд — на 0,9%, бразильский реал — на 1,8%. С другой стороны, китайский юань, индийская рупия и индонезийская рупия закрылись в диапазоне от —0,1% до +0,3% к доллару. Рубль ослаб на 0,4%, до 73,55 за доллар, опередив не только сопоставимые валюты развивающихся, но и развитых стран. В частности, норвежская крона ослабла на 0,6% к евро, канадский доллар подешевел на 0,7% к доллару США.

Сегодня в США национальный праздник — День Мартина Лютера Кинга. Из предстоящих на этой неделе событий отметим заседания по денежно-кредитной политике центробанков нескольких стран — в том числе в четверг свои заседания проведут Банк Японии и ЕЦБ. Как ожидается, японский регулятор сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, а в своем заявлении ограничится намеками на результаты предварительной оценки эффективности проводимой монетарной политики. ЕЦБ, скорее всего, также оставит без изменений основные параметры денежно-кредитной политики. В прошлом месяце ЕЦБ увеличил объем программы по покупке активов до 1,85 трлн евро. Президент ЕЦБ Кристин Лагард в своем недавнем выступлении заявила, что на данный момент отсутствуют основания для ужесточения монетарной политики. В отношении курса евро Лагард отметила, что ЕЦБ продолжает тщательно отслеживать влияние валютного курса на цены, намекнув, что в более сильном евро регулятор не заинтересован. Тем временем на результатах сегодняшних торгов может благоприятно отразиться сильная макростатистка из Китая за очередной месяц; в частности, объем промышленного производства в КНР в декабре вырос на 7,3% г/г после роста на 7,0% в ноябре, оборот розничной торговли повысился на 4,6% г/г, а ВВП страны в 4к20 вырос на 6,5% г/г.