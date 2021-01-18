МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 7,58 копейки — до 89,3304 рубля, курс доллара — на 42,82 копейки, до 73,9735 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 26,96 копейки, составив 80,8841 рубля.