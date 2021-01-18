МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару в понедельник днем на фоне снижения спроса на рисковые активы, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы снижаются на опасениях за экономику

По состоянию на 12.45 мск курс евро к доллару опускался до 1,2067 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2078 доллара. Курс доллара к иене снижался при этом до 103,81 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,87 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,15%, до 90,91 пункта.

В понедельник на мировых рынках отмечается отказ от рисковых активов, о чем говорит снижение на европейских фондовых рынках и негативная динамика фьючерсов на американские фондовые индексы. На валютном рынке трейдеры отдают предпочтение доллару в паре с евро.

Определенное давление на курс евро также оказывает политическая неопределенность в Италии, где премьер-министр страны Джузеппе Конте позже в понедельник должен выступить в палате депутатов национального парламента, где поставит вопрос о доверии правительству.

Кроме того, в течение недели на курс евро может повлиять первое в текущем году заседание ЕЦБ и заявления регулятора о дальнейшей монетарной политике. В декабре ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне. При этом регулятор расширил программу покупки активов PEPP на 500 миллиардов евро, до 1,85 триллиона, а ее срок — на девять месяцев, до конца марта 2022 года.

Как отмечает агентство Рейтер, позднее на текущей неделе на рынках может быть некоторая волатильность. Однако поскольку фондовые рынки США закрыты в понедельник в связи с национальным праздником, а Джо Байден должен вступить в должность президента только в среду, основные валюты в понедельник торгуются в ограниченном диапазоне.