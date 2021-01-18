МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Рубль днем снижается к доллару и к евро на фоне сползания "развивающихся" валют и неуверенной динамики рынка нефти, коронавирусных и политических факторов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.49 мск рос на 62 копейки, до 74,26 рубля, курс евро — на 66 копеек, до 89,58 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в понедельник снижается против доллара и евро. Участники торгов отыгрывают падение "развивающихся" валют и неуверенную динамику рынка нефти. Стоимость нефти снижается на 0,5%, до 54,83 доллара за баррель на фоне опасений за спрос. Цены на нефть снижаются на опасениях за восстановление экономики

Покупка валюты на российском рынке усилилась на фоне прилета Алексея Навального. Это пока не позволяет рублю двигаться вверх, комментирует Олег Кочетков из "МТС банка". После возвращения блогера многие инвесторы вспомнили о риске санкционных угроз, что вносит негатив в динамику рубля, отметил Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

Несмотря на начало массовой вакцинации населения в ряде стран, а также введения дополнительных карантинных ограничений, заболеваемость в мире продолжает оставаться высокой. Это понижает спрос на топливо и в целом – на рисковые активы.

В итоге доллар и евро растут к рублю на 0,7-0,8%. Рублевая цена нефти колеблется около 4,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Российский долговой рынок сохраняет устойчивую нисходящую динамику, индекс гособлигаций RGBI снижается седьмую сессию подряд, обновляя девятимесячный минимум, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Рубль остается в месячном диапазоне консолидации, ближайшее сопротивление росту доллара находится на отметке 74,46 рубля, евро — на уровне 90 рублей. Если ситуация на мировых рынках ухудшится, эти технические препятствия могут быть проверены на прочность уже в ближайшие сессии", — добавил он. Фьючерсы на фондовые индексы США слабо колеблются в праздничный день

Помимо внутриполитических новостей в России, внимание мирового инвестиционного сообщества к перспективам доллара заметно выросло за прошедшие выходные, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Формально бюджетные инициативы Джо Байдена по наращиванию стимулов для экономики США способно оказать давление на доллар и поддержать альтернативные валюты и рисковые активы. Однако "больше долларовой ликвидности" в моменте не эквивалентно "больше рисковых позиций вне зоны доллара". Рост инфляционных ожиданий и базовых ставок усиливает временное преимущество американской валюты на фоне вероятной смены "долларового курса" Минфина США", — добавил он.

В совокупности с внутриполитическими российскими новостями, способными перерасти во внешнеполитические вызовы, нисходящее движение сырьевых котировок будет крайне интересно для пар динамики доллара и евро против рубля в обозримом будущем, считает Кошелев.