МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в понедельник вечером поднялся до самого высокого уровня с конца декабря, трейдеры более осторожны в понедельник на фоне сохранения внешних рисков, в то время как фондовые рынки США в этот день закрыты, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на фондовые индексы США слабо колеблются в праздничный день

По состоянию на 17.51 мск курс евро к доллару опускался до 1,2071 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2078 доллара. Курс доллара к иене снижался при этом до 103,72 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,87 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 90,85 пункта. Показатель ранее достиг 90,95 пункта, приблизившись к отметке в 91 пунктов, которого он в последний раз достигал 21 декабря.

Традиционно более надежный доллар укрепляется на фоне ухода трейдеров от риска, так как на рынках сохраняется значительная неопределенность, в том числе и из-за пандемии коронавируса. Перспективы восстановления экономики остаются неясными в свете тревожной статистики по заражениям в мире и ситуации вокруг так называемого "британского" штамма, который более быстро распространяется.

Поддерживает укрепление доллара и коррекционная динамика. В декабре индекс доллара сократился более чем на 2%, а с начала января показатель уже успел подняться на 1% и продолжает рост.

Эксперты отмечают некоторую сезонность в динамике доллара в начале года. "История предполагает сильную сезонную модель, которая указывает на потенциал для дальнейшего краткосрочного укрепления (курса доллара — ред.)", — считают стратеги MUFG, которых цитирует агентство Рейтер. Аналитики отмечают вместе с этим, что в этом году такая динамика может быть слабее, учитывая макроэкономическую ситуацию и поддержку рисковых активов.

Вместе с этим объем торгов несколько снижен, поскольку основные торги на американских фондовых рынках не проводятся в связи с Днем Мартина Лютера Кинга и выходным днем.