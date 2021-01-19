МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник утром снижается по отношению к евро и растёт к иене на предпочтении инвесторами рисковых активов в связи с возвращением оптимизма на рынки, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном растут в ожидании инаугурации Байдена

По состоянию на 8.01 мск курс евро к доллару рос до 1,2095 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2076 доллара. Курс доллара к иене в свою очередь увеличивался при этом до 104 иен за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,69 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,1%, до 90,68 пункта.

Валютные инвесторы во вторник обратили внимание на преобладающий оптимизм, во-первых, на фондовых биржах Азии, что ограничило спрос на валюты-убежища, такие как доллар и в ещё больше степени иена.

Также трейдеры имеют в виду инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, которая пройдет завтра, 20 января. Участники торгов ждут, какие меры он предпримет для поддержки американской экономики. Ранее Байден представил план стимулирования на 1,9 триллиона долларов, который был одобрен демократами в конгрессе.

Кроме того, ожидается макростатистика, которая покажет состояние Германии — ведущей страны зоны евро. Аналитики предсказывают годовую дефляцию в стране в декабре на уровне ноября в 0,3% и рост индекса доверия инвесторов к экономике до 60 пунктов с уровня прошлого месяца в 55 пунктов.

Что же касается доллара, то в этих условиях в силу его двойственной роли сложно будет ожидать более устойчивого роста его курса. Валютный аналитик CBA Ким Мунди (Kim Mundy), чье мнение приводит агентство Рейтер, обращает в связи с этим внимание на улучшение экономических перспектив в условиях увеличения бюджетных расходов и массовых вакцинаций. "Дальнейший потенциал роста доллара на этой неделе будет ограничен", — отметила эксперт.