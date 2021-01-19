МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Одно из главных политических событий мира ближайших дней — инаугурация избранного президента США Джо Байдена, намечена на 20 января. Планируется, что в этот день новый президент даст несколько комментариев,: именно они могут повлиять на настроение игроков валютного рынка, пишет "Российская газета" со ссылкой на старшего аналитика ИАЦ "Альпари" Анну Бодрову.

Она назвала главные факторы поддержки и риски для рубля в ближайшем времени.

"Сам по себе рубль крепким не является, да и не нужен, так как это существенно замедлит процессы восстановления экономики. Однако в ближайшее время определенную поддержку ему однозначно будет оказывать налоговый период в России. А также общее благоприятное отношение к риску на рынках капитала", — отметила эксперт.

Если смотреть с начала 2021 года, то доллар снизился к рублю всего на 0,2%, однако волатильность остается очень высокой. Из-за этого фактора рубль реагирует на все, что происходит вокруг него. В то же время игроки явно "выбирают" тот новостной фон, который выглядит благоприятнее.

Ожидается, что сразу после официального вступления в должность Байден даст ряд комментариев, в том числе и в отношении России. По мнению Бодровой, изначально его позиция выглядит довольно прохладной, хотя новых высказываний на этот счет давно не было.

"Зайдет ли речь о санкциях или других ограничениях в отношении РФ? Прямо сейчас вряд ли. Конечно, можно говорить о том, что стратегически рубль санкций не боится, но очередных упоминаний об этом не хотелось бы. При таком раскладе снижение курса рубля может быть резким и эмоциональным, как и последующий отскок", — рассуждает она.

По ее прогнозу, в третью неделю января следует ожидать курс доллара в рамках значений 73,5-75,5 рубля, хотя его более здоровая цена составила бы 76-77 рублей. Евро удержится в границах 89-91 рубль.

Бодрова добавила, что этот диапазон ниже, чем привычно рынку, но конъюнктура пока складывается именно такой.