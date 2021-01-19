МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, отыгрывая подорожание нефти.

" Работа нефтяных станков - качалок

Нефть торгуется разнонаправленно из-за экономической неопределенности

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 18 копеек, до 73,81 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 89,31 рубля.

Стоимость нефти повышается на 0,8%, до 55,17 доллара за баррель по марке Brent.