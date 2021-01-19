2021-01-19T10:09:32+03:00
2021-01-19T10:09:32+03:00
2021-01-19T10:09:32+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210119/832837448.html
Рубль растет в начале дня на фоне дорожающей нефти
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Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, отыгрывая подорожание нефти. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 18 копеек, до 73,81 рубля, курс евро — на... ПРАЙМ, 19.01.2021
рубль, валюта, биржи, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, отыгрывая подорожание нефти.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 18 копеек, до 73,81 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 89,31 рубля.
Стоимость нефти повышается на 0,8%, до 55,17 доллара за баррель по марке Brent.