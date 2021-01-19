МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 12,4 копейки — до 89,2064 рубля, курс доллара — на 24,92 копейки, до 73,7243 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 19,29 копейки, составив 80,6912 рубля.