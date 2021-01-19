МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник днем снижается по отношению к евро в ожидании выступления кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен и ее заявлений по поводу поддержки экономики и валютного курса, свидетельствуют данные торгов. Эксперт прогнозирует рост напряженности между США и Китаем при Байдене

По состоянию на 13.08 мск курс евро к доллару рос до 1,2125 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2076 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 104 иен за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,69 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,21%, до 90,57 пункта.

Трейдеры во вторник ждут выступления в комитете сената по финансам кандидата на пост министра финансов Джанет Йеллен, которая ранее возглавляла ФРС. Рынки предполагают, что Йеллен будет говорить о важности крупного пакета экономической поддержки, а также скажет о необходимости придерживаться рыночного валютного курса. "В том, что касается налогово-бюджетной политики, то Йеллен может высказать мнение о необходимости для США действовать масштабно и воспользоваться низкой стоимостью заимствований. Что касается доллара, то она может повторить, что новая администрация привержена рыночному валютному курсу. И то, и другое соответствует нашему прогнозу по ослаблению курса доллара", — пишут аналитики ING, мнение которых приводит агентство Рейтер.

Поддержку курсу евро в свою очередь оказывает статистика из Германии. Так, Центр исследований экономики Европы (ZEW) сообщил во вторник, что индекс доверия инвесторов к экономике Германии в январе вырос до 61,8 пункта с 55 пунктов в декабре. Аналитики ожидали роста индикатора только до 60 пунктов.