МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Рубль днем повышается к доллару и стабилизируется к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса.

Рост стоимости нефти, развивающихся валют и фондовых рынков говорит о повышенном спросе на риск, что поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.15 мск снижался на 27 копеек, до 73,72 рубля, курс евро почти не менялся около 89,42 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Российская валюта во вторник повышается против доллара и стабильна к евро. Рынки ожидают выступления в комитете сената США по финансам кандидата на пост министра финансов Джанет Йеллен, которая ранее возглавляла ФРС. Рынки предполагают, что Йеллен будет говорить о важности крупного пакета экономической поддержки, а также скажет о необходимости придерживаться рыночного валютного курса. Российский рынок акций растет в начале дня на внешнем позитиве

При этом рыночные сигналы демонстрируют глобальный аппетит к риску, оказывая поддержку рублю. Рынок нефти также прибавляет – на 1,5%, до 55,56 доллара за баррель сорта Brent, что также позитивно для рубля. Инвесторы обратили внимание на январский доклад Мирового энергетического агентства (МЭА), которое ожидает, что в текущем году спрос на нефть вырастет на 5,5 миллиона баррелей в сутки и восстановится до уровня 96,6 миллиона баррелей в сутки.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,4%, евро почти не меняется. Рублевая цена нефти колеблется около 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Геополитические риски присутствуют давно и частично уже заложены в ценах, считает Дмитрий Полевой из "Локо инвест". "Больший негатив можно ждать лишь в случае качественного изменения санкционной истории после инаугурации (избранного президента США — ред.) Байдена, но прояснения этого вопроса ждем лишь в ближайшие месяцы. Отношение спекулянтов к рублю, судя по последним данным CFTC, в начале года немного стабилизировались на уровне небольшого "лонга" в объеме около 7% от общего количества открытых позиций", — добавил он. Бумаги российских компаний в основном дорожают на торгах в Лондоне

Пока же рубль будет ощущать поддержку от экспортных продаж (до конца недели и в начале следующей) и общего улучшения сезонности платежного баланса (в ближайшие месяцы), сегодня ориентируемся на диапазон 73,5-74 рубля за доллар при сохранении среднесрочных целей в 72-72,5 рубля, оценил Полевой.

Рубль продолжает совершать разнонаправленные движения в рамках месячного диапазона консолидации, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Для доллара он находится в границах 73-75,3 рубля, и на прошлой неделе он вышел вниз из-за снижения евро на внешнем рынке. В случае ухудшения ситуации на глобальных площадках доллар может проверить на прочность ближайшие уровни сопротивления, соответствующие значению 74,38 рубля, евро — 89,75 рубля", — прокомментировал он.