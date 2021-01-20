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Эксперты сказали, кто может обрушить доллар
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Экс-глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которая вскоре должна стать министром финансов США, может обрушить доллар в долгосрочной перспективе. Ее призыв к... ПРАЙМ, 20.01.2021
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Экс-глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которая вскоре должна стать министром финансов США, может обрушить доллар в долгосрочной перспективе. Ее призыв к масштабному вливанию ликвидности в экономику инвесторы могут воспринять как зеленый свет для долгосрочного нисходящего тренда американской валюты, считают аналитики. Об этом сообщает "Инвест-Форсайт" со ссылкой на Bloomberg.
Джанет Йеллен призывает конгресс к принятию дополнительных мер по поддержке экономики в период пандемии коронавируса. Кроме того, она является сторонницей рыночного курса доллара.
"Мы интерпретируем точку зрения Йеллен как то, что правительство США вряд ли будет препятствовать продолжающемуся рыночному снижению курса доллара, — отметил валютный стратег-аналитик National Australia Bank Ltd. Родриго Катрил. — Нынешнему нисходящему тренду доллара ничто не препятствует».
Отметим, что доллар в начале текущего года уже упал до двухлетнего минимума по отношению к основным мировым валютам.