МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Экс-глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которая вскоре должна стать министром финансов США, может обрушить доллар в долгосрочной перспективе. Ее призыв к масштабному вливанию ликвидности в экономику инвесторы могут воспринять как зеленый свет для долгосрочного нисходящего тренда американской валюты, считают аналитики. Об этом сообщает "Инвест-Форсайт" со ссылкой на Bloomberg. Доллар дешевеет к евро в ожидании новостей из США

Джанет Йеллен призывает конгресс к принятию дополнительных мер по поддержке экономики в период пандемии коронавируса. Кроме того, она является сторонницей рыночного курса доллара.

"Мы интерпретируем точку зрения Йеллен как то, что правительство США вряд ли будет препятствовать продолжающемуся рыночному снижению курса доллара, — отметил валютный стратег-аналитик National Australia Bank Ltd. Родриго Катрил. — Нынешнему нисходящему тренду доллара ничто не препятствует».

Отметим, что доллар в начале текущего года уже упал до двухлетнего минимума по отношению к основным мировым валютам.