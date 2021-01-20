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2021
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Рубль укрепляется в начале дня на фоне рисковых настроений
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Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, отыгрывая рост аппетита к риску и, в частности, подорожание нефти. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск снижался на 29... ПРАЙМ, 20.01.2021
рубль, торги, валюта, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, отыгрывая рост аппетита к риску и, в частности, подорожание нефти.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск снижался на 29 копеек, до 73,39 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 89,19 рубля.
Стоимость нефти повышается на 0,7%, до 56,30 доллара за баррель по марке Brent.
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