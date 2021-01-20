МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, отыгрывая рост аппетита к риску и, в частности, подорожание нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск снижался на 29 копеек, до 73,39 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 89,19 рубля.

Стоимость нефти повышается на 0,7%, до 56,30 доллара за баррель по марке Brent.

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