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2021
https://1prime.ru/Forex/20210120/832848769.html
Российский рынок акций растет на позитивных внешних сигналах
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Российский рынок акций в начале торговой сессии среды растет по основным индексам, отыгрывая позитивный внешний фон. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.14 мск повышается на 0,52%, до... ПРАЙМ, 20.01.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды растет по основным индексам, отыгрывая позитивный внешний фон.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.14 мск повышается на 0,52%, до уровня 3461,03 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,97% до 1484,91 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли в пределах 1,5%. С утра фьючерсы на американские фондовые индексы также повышаются. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут — в пределах 0,9%. Стоимость нефти повышается на 0,7%, до 56,3 доллара за баррель по марке Brent.