МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды растет по основным индексам, отыгрывая позитивный внешний фон. Рубль укрепляется в начале дня на фоне рисковых настроений

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.14 мск повышается на 0,52%, до уровня 3461,03 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,97% до 1484,91 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли в пределах 1,5%. С утра фьючерсы на американские фондовые индексы также повышаются. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут — в пределах 0,9%. Стоимость нефти повышается на 0,7%, до 56,3 доллара за баррель по марке Brent.