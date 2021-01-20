2021-01-20T12:39:00+03:00
2021-01-20T12:39:00+03:00
2021-01-20T12:39:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210120/832850242.html
Официальный курс евро на четверг снизился до 89,15 рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 5,81 копейки — до 89,1483 рубля, курс доллара — на 36,93 копейки, до 73,355 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 20.01.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83222/15/832221517.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83222/15/832221517.jpg
https://1prime.ru/images/83222/15/832221516.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83222/15/832221516.jpg
https://1prime.ru/images/83222/15/832221515.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83222/15/832221515.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 5,81 копейки — до 89,1483 рубля, курс доллара — на 36,93 копейки, до 73,355 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 22,92 копейки, составив 80,462 рубля.