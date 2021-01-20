МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 5,81 копейки — до 89,1483 рубля, курс доллара — на 36,93 копейки, до 73,355 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 22,92 копейки, составив 80,462 рубля.