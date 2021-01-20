МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Курс доллара демонстрирует слабую разнонаправленную динамику к евро и иене в среду днем в ожидании инаугурации избранного президента США Джо Байдена, свидетельствуют данные торгов. Рубль укрепляется в начале дня на фоне рисковых настроений

По состоянию на 13.19 мск курс евро к доллару снижался до 1,2119 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2128 доллара. Курс доллара к иене опускался при этом до 103,8 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,89 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,06%, до 90,44 пункта.

Внимание мировых рынков в среду обращено на США, где демократ Джо Байден вступит в должность президента. Церемония пройдет в полдень по местному времени (20.00 мск) на ступенях Капитолия США, который за две недели до этого штурмовали сторонники президента Дональда Трампа в момент формального утверждения избрания Байдена.

"Власти предупредили о возможных протестах по всей стране, которые могут охладить оптимистичное настроение рынков (фьючерсы на индексы в США указывают на рост на открытии), но слабая реакция рынка на беспорядки в Капитолии 6 января предполагает, что большинство активов, включая доллар, могут быть в конечном итоге лишь незначительно затронуты каким-либо эпизодом социальных волнений сегодня", — считают аналитики банка ING, мнение которых приводит агентство Рейтер.

Определенное влияние на курс евро оказывает статистика из еврозоны. Так, согласно официальным данным, годовая дефляция в 19 странах еврозоны в декабре, по окончательной оценке, сохранилась на уровне ноября и составила 0,3%, как и ожидали аналитики.